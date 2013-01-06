الشاب الغامض مع ديانا حفيد رئيس الوزراء البريطاني آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

تبين أن الرجل الغامض الذي يظهر في صورة للأميرة ديانا، لم يسبق أن نشرت من قبل وتعرض الآن للبيع في مزاد علني بأمريكا، هو ابن حفيد رئيس الوزراء البريطاني السابق ستانلي بالدوين، ويدعى آدم راسل، حسبما نقلت جريدة الرأي الكويتية.



ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن المراسل الملكي أندرو مورتون، الذي كتب سيرة حياة الأميرة ديانا، قوله إنه "أوكلت إليه من قبل مهمة التعرف على الشاب الذي يظهر في صورة لها التقطت في أوائل ثمانينات القرن الماضي.. ليتكشف أنها لراسل والتقطت خلال رحلة تزلج".



وأشار إلى أن راسل هو ابن حفيد رئيس الوزراء البريطاني السابق ستانلي بالدوين وهو حالياً يملك مزرعة للغزلان.



ولفت إلى أن الصورة التقطت بعد إصابة ديانا وراسل خلال رحلة التزلج التي أمضيا فيها بعض الوقت معاً، وبعد عودتهما إلى لندن بقيا على اتصال، ولكن راسل ذهب في جولة امتدت سنة كاملة، وعند عودته أراد استعادة صداقة الأميرة الراحلة، لكن أحد أصدقائه قال له إنه بات لديه منافس قوي هو الأمير تشارلز.



يشار إلى الصورة بالأسود والأبيض، وكتب عليها بخط اليد أنها ليست للنشر، وهي تباع في مزاد عبر الإنترنت بين 17 و24 يناير الجاري.