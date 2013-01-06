النحت على الثلج من أقدم وأهم المهرجانات في هاربين آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

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مسابقة النحت على الثلج والجليد في مدينة هاربين الصينية، واحدة من أقدم وأهم المهرجانات في مدينة الثلج كما تسمى، حيث تتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 25 و13 درجة مئوية تحت الصفر.



هاربين أو مدينة الثلج تحتفي بثلوجها وجليدها على طريقتها الخاصة، ولإظهار سعادتها بهما تحتفل سنويا بأكبر مهرجان فني للنحت على الجليد بمشاركة ثمانين متسابقا من إحدى عشرة دولة.



وتجمع بين الاسترخاء والمتعة في عالم الجليد والثلج في هاربين، التي توفر أماكن خاصة للسياح والمتسابقين، حيث إن المتنافسين قدموا من مجالات مختلفة؛ منهم رسامون وفنانون ومهندسون اختاروا الصقيع للابتكار.



وتقول لين هان إحدى المشاركين في المسابقة، فكرتنا هي المزج بين البرونزية الصينية والعالم الغربي، هنا نجسد الشعور المصاحب للإنسان من سعادة وغضب وحزن وفرح، ليبقى هدفنا الأخير هو إظهار سرورنا.



وأوضح ليمان ميتول أحد المشتركين "إنها تجربة رائعة توقعك في غرامها بسهولة، لا أنكر أن البرد شديد، لذلك فمن المهم أن تأكل جيدا وترتدي ملابس دافئة جدا، حتى نستطيع استكمال أعمالنا.



ويرقص بعض السياح على أنغام غنغنام ستايل للمغني الكوري الشهير بساي "psy" حيث توسط تمثال جليدي له وسط المدينة لبث روح المرح في جو جليدي كهذا.



وشهد مهرجان الثلج هذا العام تعاونا بين شركات التسلية والترفيه كوالت ديزني وغيرها مع شركات إنتاج ألعاب الفيديو، وبخاصة اللعبة الشهيرة أنجري بيردز، لجذب أكبر عدد من الزوار.



ويعود تاريخ المهرجان إلى عام 1898، وهو الأكثر شعبية في الصين، وعلى طول شارعه تضفي المنحوتات الفنية الجليدية طابعا يبقى راسخا ليس فقط في ذاكرة سكان المدينة، وإنما في ذاكرة زوارها من أنحاء العالم.