يهود العالم يجتمعون في دولة افتراضية لا تقبل الغرباء آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: حيفا - نايف زيداني

بادر إسرائيليان وأمريكية إلى إنشاء تطبيق لشبكة تواصل اجتماعي خاصة باليهود حول العالم، من أهدافها لم شملهم وتوحيدهم وتعزيز علاقاتهم، ولا تقبل هذه الشبكة الغرباء من غير اليهود.



ويعمل تطبيق (Jwize) الذي اطّلعت "العربية.نت" على تفاصيله، في إطار شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لكن له خصوصيته، حيث إنه ليس صفحة من صفحات الفيسبوك، وإنما عبارة عن شبكة لها استقلاليتها، هي أشبه بدولة يهودية افتراضية يحصل ساكنوها على حقوق وخدمات حصرية، فقط لكونهم يهود.



ومن الخدمات التي تقدمها الشبكة التي تم إطلاقها حديثاً تعليم اليهود حول العالم اللغة العبرية ولغات أخرى، وتعريفهم بديانتهم وتعليمها لمن يرغب، وإرشادهم إلى أماكن تتواجد فيها تجمعات ومتاجر يهودية حول العالم، وإعلامهم بوجود فعاليات خاصة بالمناسبات والأعياد اليهودية في مختلف الدول.



وتهتم مؤسسات وجمعيات يهودية في إسرائيل وحول العالم بالترويج للمشروع، ولن يخصص المبادرون إليه ولا حتى شبكة الفيسبوك ميزانية لهذا الغرض.



ويقول المبادرون إنهم اختاروا إنشاء التطبيق في إطار شبكة الفيسبوك من أجل تسهيل تسويقها ولضمان نجاحها.



وسيتم استغلال بعض البرامج الشبابية الصهيونية من أجل الترويج للشبكة، مثل برنامج "تاجليت"، وهو برنامج ينظم زيارات دورية إلى إسرائيل، جمهوره شباب يهود من مختلف أنحاء العالم، ويهدف لتقوية علاقتهم بإسرائيل والانتماء لها.



وتتفوق الشبكة اليهودية على الفيسبوك بأن تطبيقها يتيح إمكانية البحث عن أشخاص وفق مواصفات معينة، ووفقا لأماكن سكناهم أو طبيعة مهنتم وغير ذلك من المعايير، كما يقول مؤسسو التطبيق.



وتتيح الشبكة لليهود الذين يكثرون السفر ممن يحفظون تقليد وقدسية يوم السبت أن يبحثوا عن مجتمعات ومنظمات يهودية في الدول التي يسافرون إليها للتواصل معهم.