الطرق السريعة في هولندا تضيء من دون كهرباء آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

تستعد هولندا لإطلاق مشروع جديد لتوفير الطاقة وتحسين السلامة على الطرقات، إذ سيتم طلاء الشوارع بمادة خاصة تتوهج تلقائياً خلال الليل، وذلك قبل منتصف عام 2013.



الفكرة من بنات أفكار الشركتين Studio Roosegaarde و Heijmans Infrastructure، وتعتمد على طلاء خاص يمتص الطاقة من أشعة الشمس في النهار لتشع في الليل.



ويتأثر الطلاء المستخدم على أرضية الطرق بدرجة الحرارة، إذ يشير تلقائيا إلى أن الطريق زلق عند انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، فيما تضيء أضواء تفاعلية على طول الطريق السريع مع اقتراب السيارات، بحسب ما أوردت "البيان" الإماراتية.



وسيتم تثبيت أضواء تشحن بواسطة الرياح أو الهواء الذي تحدثه السيارات، وهي تسير بسرعة على الطريق. كما خصصت طرقات جانبية خضراء تعمل على شحن السيارات الكهربائية التي تسير عليها.