رئيس الحكومة المغربية يطلق صفحته الرسمية على فيسبوك

أطلقت رئاسة الحكومة المغربية رسمياً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصفحة الرسمية لعبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة، وأتى إطلاق الصفحة بالتزامن مع إطلاق موقع رسمي جديد لرئاسة الحكومة، ودخول أول حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل عامها الثاني مع شهر يناير الجاري.ووضعت رئاسة الحكومة صورة بابتسامة عريضة لرئيس الحكومة على رأس الصفحة على موقع "فيسبوك"، مع عبارة "الصفحة الرسمية للأستاذ عبدالإله بن كيران"، رئيس الحكومة، فيما يشير العداد إلى أن 2028 عبروا عن إعجابهم بالصفحة، وعبر 13 شخصاً عن إعاجبهم بالصورة الرسمية لرئيس الحكومة على الصفحة.

وتضمّنت صفحة رئيس الحكومة آخر أنشطة لرئيس الحكومة المغربية، مع صور ومعلومات تفصيلية، وبعض من آخر مواقف رئيس الحكومة حيال القضايا الراهنة في المغرب، وسبق إطلاق الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، صفحات سابقة باسم عبدالإله بن كيران على موقع "فيسبوك"، بصفته أمين عام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، وصفحات غير رسمية تحمل اسم رئاسة الحكومة المغربية.



وسبق رئيس الحكومة المغربية في إطلاق صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، الذي أطلق صفحته الرسمية، قبل أسابيع قليلة، بالإضافة لوجود وزراء من أبرزهم محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، منذ عام 2008، يتوفرون على صفحات وحسابات شخصية يستعمونها في التواصل مع الرأي العام المغربي.



ويرى مراقبون أن الإسلاميين الحكوميين في المغرب، في إشارة لوزراء حزب العدالة والتنمية، استفادوا من مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية، بحضورهم القوي، وتفاعلهم مع الشباب الذي يستعمل بكثافة وبشكل يومي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أن تساعد هذه الصفحات التي يطلقها الوزراء خاصة من الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة، الذي تضررت صورته كثيراً بعد قضائه عاماً كاملاً في تدبير ملفات المملكة لمرحلة ما بعد الربيع المغربي الناعم خلال عام 2011.