60 ناقداً يختارون الحب كأفضل فيلم في 2012 آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

اختارت الجمعية الوطنية لنقاد السينما في الولايات المتحدة فيلم "الحب" كأفضل فيلم في عام 2012، في اجتماعها السنوي في نيويورك أول من أمس. وحصل المخرج النمساوي مايكل هانيكه على لقب أفضل مخرج عن فيلمه الفرنسي-الألماني-النمساوي المشترك "آمور- الحب"، الذي يتناول آثار الشيخوخة والخرف على زوجين مسنين. وكان الفيلم حصل على الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي، حسبما نقلت جريدة البيان الإماراتية.



ومنح النقاد ايمانويل ريفا بطلة فيلم "آمور- الحب" لقب أفضل ممثلة، كما اختير دانييل داي لويس كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "لينكولن". كما حصل الكاتب المسرحي توني كوشنر على لقب أفضل كاتب سيناريو عن فيلم "لينكولن".



ونالت إيمي آدامز لقب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ذا ماستر- السيد"، وحصل ماثيو ماكونهي على لقب أفضل ممثل مساعد عن دوريه في فيلمي "ماجيك مايك" و"بيرني".



واجتمعت جمعية نقاد السينما التي تضم 60 من نقاد السينما البارزين في أنحاء الولايات المتحدة بمركز لينكولن في مدينة نيويورك. وتعمل الجمعية، التي تأسست في عام 1966، على تشجيع الأفلام السينمائية، والحفاظ على الأفلام ذات الطابع التاريخي.