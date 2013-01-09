الركض خلف فراشة السعادة

يتوق الإنسان طيلة عمره إلى السعادة. يفتش عنها، يركض خلفها، يقلب الأرض رأساً على عقب باحثاً عن خبيئة السرور. فى مقتبل العمر يكون الإنسان -بطبيعة الحال- قليل الإمكانيات. لذلك يداوم التفكير فيما ينقصه: عمل! مال! زوجة! أبناء! ويُهيّئ له الوهم أن السعادة قمر سيكتمل بمجرد حصوله على تلك الأشياء. ويبدأ الإنسان رحلة الركض المحتومة خلف الأمل! يطارد الإنسان السعادة كما يطارد الطفل فراشة زاهية الألوان فى حديقة زهور! أو يركض العاشق خلف قوس قزح مُبلل بالمطر، محاولاً الوصول إلى جرة الذهب التى لا يراها إلا الموعودون. ويدق المرء على كل جدار أصم باحثاً عن رنين يشير إلى موضع الكنز المخبوء.

آه من فراشة الأمل المراوغ! التى كلما ظننت أنك أمسكت بها أفلتت من يديك! وآه من قوس قزح الذى يختفى قبل بلوغ جرّة الذهب! وآه من رنين الجدار المكتوم الذى لا يشير أبدا إلى موضع الكنز الموعود!



وتبدأ رحلة الإنسان فى التعب! وكلما أوغل فى طريقه تساقطت من جيوبه أشياء! براءته! دهشته! نقاؤه! بكارته، قدرته على الفرح بأبسط الأشياء. فى رحلة الجوع والعطش التى تستغرق العمر بأكمله لا ينتبه المرء إلى أنه فقد أغلى الأشياء. يفقد دعاء أمه وصلعة أبيه! يفقد لعب الطفولة ورفاق الطريق! يفقد كراريسه القديمة وألوان السماء!



وفجأة مع بلوغ الخمسين ينتبه الإنسان إلى عمره الذى ضاع. يلاحظ الأشياء التى سقطت منه فيصاب بالذعر والضياع. ويبدأ فى الدهشة كلما نظر لوجهه فى المرآة. إنه فى نظر نفسه ابن العشرين! وسيبقى دائما ابن العشرين! تشيخ الملامح ويخوننا الجسد، وتبقى أرواحنا طازجة كقلب السنبلة بيضاء من غير سوء.



وينظر الإنسان إلى حصاد العمر من عمل ومال وتجارب وبنين. ويحاول أن يشعر بالسعادة التى أنفق العمر بحثا عنها! ويبدأ فى التساؤل: هذه الأشياء التى كان يفتقدها، هل كانت تستحق بالفعل مشقة الطريق؟ وتستدير دهشته الكبرى حينما يكتشف أنه كان سعيدا بالفعل! وأن حياته كانت حبلى بآلاف المسرات العميقة التى أدخلت السرور على نفسه فى رحلة الحياة! أشياء لا يمكن حصرها ولا تذكّرها: مشاعره البكر حينما كان يذهب للمدرسة كل صباح، جسده الصغير وهو يدخل فى زى المدرسة الصغير، طعم الأشياء الأول، أول مرة يكتشف أن القمر يسير معه، فرحته المضخمة بليلة العيد!



لعبه مع أشقائه، أن يكبروا معا، رائحة الخبز الساخن لحظة خروجه من الفرن وهو طازج منتفش، رائحة الهواء البكر قبيل صلاة العيد.



مشاغبات زينات صدقى مع عبدالسلام النابلسى، شرائح البصل حين تجاور طبق فول بالطحينة معبقا بنكهة الأمهات، لعبك الكرة فى غفلة الطفولة، نظرة الود فى عينى صديق!



ويظن المسكين أنه يستطيع أن يعود القهقرى ليلملم أشياءه المتساقطة. ويبدأ الإنسان رحلته المعاكسة لتيار الزمان. ويحاول العودة إلى الماضى باحثا عن كل شىء حقيقى وأصيل.



آه ما أطول رحلة الإنسان وأتعبها، باحثا عن شىء كان فى الأصل بين يديه!



نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"