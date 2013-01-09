كارلا بروني تعود لهوايتها وتصدر ألبوماً غنائياً جديداً آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: باريس - فرانس برس

تصدر كارلا بروني ساركوزي في الربيع ألبوما جديدا بعنوان "little french songs"، وهو عنوان إحدى الأغاني فيه، التي تشيد فيها بكبار المؤلفين الموسيقيين الفرنسيين، على ما قال برتران دو لابي وكيل أعمال السيدة الفرنسية الأولى السابقة.







وأوضح أن زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عانت عندما كانت في قصر الاليزيه من عدم قدرتها على ممارسة مهنتها، لأنها اختارت الرجل الذي تحبه، وهي سعيدة معه".



وتابع "أتمنى أن يتمكن الصحافيون من نسيان أنها كانت في الاليزيه ويكتفوا برؤية القيمة الفنية للألبوم".







وسيكون "ليتل فرانش سونغز" الألبوم الرابع للمغنية وعارضة الأزياء السابقة التي تكتب كلمات أغانيها وتؤلف أحيانا كثيرة موسيقاها.







وصدر ألبومها الاخير "كوم سي دو ريان نيتيه" في تموز/يوليو 2008 خلال ولاية زوجها الرئاسية، وقد ذهب ريع الألبوم إلى "مؤسسة فرنسا".