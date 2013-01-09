مضيفات يقدمن نصائح لركاب الطائرة على طريقة جانجام ستايل آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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مازالت الأغنية الشهيرة "جانجام ستايل Gangnam Style"، للمغنّي الكوري ساي، تحقق المزيد من الشهرة العالمية والنجاح، آخرها استخدام الأغنية خلال نصح ركاب طائرة بعدم استخدام هواتفهم النقالة أثناء الرحلة.



فقد قامت مضيفات شركة الخطوط الجوية المالطية بتقديم عرض راقص على أنغام الأغنية الشهيرة، وتضمن لافتات توعية للركاب بعدم استخدام هواتفهم أثناء تحليق الطائرة في المجال الجوي.



يُذكر أن المغني الكوري ساي احتل المرتبة الأولى على لائحة المواضيع الأكثر بحثاً على محرك البحث "جوجل" في بلدان عدة في عام 2012، وسجل شريطه الذي نشر على "يوتيوب" أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق على هذا الموقع بالتحديد.