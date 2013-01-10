جمارك مطار دبي تلقي القبض على سارق الحقائب

حقيبة يدوية فقط

ضبطت جمارك مطار دبي الدولي مسافراً من جنسية عربية، حاول سرقة حقائب على أحزمة مخصصة لحقائب المسافرين في مبنى مطار دبي رقم (3)، بعد أن اعتاد القيام بسرقة حقائب المسافرين في عدد من المطارات في دول المنطقة.وكشف مدير إدارة عمليات المطارات بجمارك دبي، علي المقهوي، عن تفاصيل الواقعة التي بدأت بوصول المسافر إلى مبنى (3)، على متن رحلة لـ"طيران الإمارات"، قادمة من إحدى الدول العربية، ومن ثم توجه إلى منطقة الأحزمة المخصصة لحقائب المسافرين.وأضاف أنه من خلال العمل الاعتيادي لجمارك دبي في مراقبة حركة القادمين، وتيسير إجراءاتهم، أثار مسافر اشتباه مفتشي الجمارك من لحظة دخوله المنطقة الجمركية عبر بوابة تفتيش الحقائب اليدوية، إذ لوحظ تنقله بين الأحزمة والتقاطه حقائب مختلفة على أحزمة لرحلات عدة قادمة من دول مختلفة، فتم التركيز عليه، ورصد تحركاته، وشُكل على الفور فريق عمل لمتابعته ومراقبته وهو يتوجه إلى أحزمة خاصة متعلقة بالرحلات القادمة من دول أوروبية، إذ كان يختار الحقائب كبيرة الحجم ذات المظهر الفاخر، وينزع ملصقات شركات الطيران عنها، في محاولة منه لتضليل رجال الجمارك، وفق ما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وتابع المقهوي أنه حينما توجه المسافر إلى منطقة التفتيش الجمركي، كان فريق التفتيش بانتظاره، إذ استفسر منه أحد المفتشين عما إذا كانت هذه الحقائب تخصه، فرد بالإيجاب، وعليه طلب منه تمريرها على أجهزة التفتيش بالأشعة، بعدها طلب منه فتح الحقائب للتفتيش اليدوي، فلم يتمكن من فتحها نظراً لعدم حيازته مفاتيحها، الأمر الذي كان محل شك من المفتشين الجمركيين، ونظراً لتعذر فتح الحقائب ولإصرار المسافر على ملكيته لها وفقدانه المفاتيح، حسب ادعائه، تم التواصل مع المعنيين في "طيران الإمارات"، والاستفسار عن المسافر، وما يحمله من أمتعة، فأفاد المعنيون بأنه لا يحمل أي حقائب سوى حقيبة يدوية فقط، ما أكد اشتباه المفتشين،

حقائب مفقودة

وأضاف "وبالاستفسار من الشركة عما إذا كانت هناك أي حقائب مفقودة، تبين أن هناك بالفعل أربع حقائب أبلغ أصحابها عن فقدانها، وعليه تم استدعاء ممثل شركة الطيران والأشخاص أصحاب الحقائب المفقودة، فتعرفوا إليها، وتمت مواجهة المسافر الذي اعترف خلال إجراءات التحقيق معه من قبل موظفي مكتب تحقيق عمليات المطارات بجمارك دبي، بأن الحقائب لا تخصه، وسرقها من دون وجه حق، وبالتنسيق بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، تم تحويل المسافر مع محضر الضبط ونتائج التحقيق والمعلومات التي أدلى بها والحقائب المسروقة إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، لاتخاذ إجراءاتها بحق المسافر، وفتح بلاغ بواقعة السرقة المذكورة".