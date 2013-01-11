أفعى تسافر على جناح طائرة مفاجئةً الركاب آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: سيدني - فرانس برس

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ذهل ركاب رحلة لشركة "كوانتاس" الأسترالية برؤية أفعى "أصلة" تسافر بطريقة سرية على جناح الطائرة.







ولم ترصد الأفعى البالغ طولها ثلاثة أمتار إلا بعدما أقلعت الطائرة ووصلت إلى علو مرتفع من قبل ركاب يجلسون في المقاعد الخلفية للطائرة التي كانت تقوم برحلة تستمر ساعتين بين كيرنز وبورت موريسبي عاصمة بابوازيا-غينيا الجديدة.







وأوضح ناطق باسم كوانتاس أن الأفعى، وهي من نوع أصلة، تعتبر من الأطول في أستراليا، "كانت لا تزال على الطائرة لدى الوصول إلى بورت موريسبي، لكنها كانت قد نفقت".







وتمكنت الأفعى من اللجوء في مرحلة أولى إلى مكان يحميها من الهواء، إلا أن ذنبها بقي في "مهب الريح" والبرد الشديد، مما حتم نفوقها. وأوضحت كوانتاس أنها لم تسجل حادثاً مماثلاً في السابق.