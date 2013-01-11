طهران تعتقل موسيقيين تعاونوا مع قنوات تبث من أمريكا آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: طهران - فرانس برس

نقلت الصحافة الإيرانية، أمس الخميس، عن مسؤول في الشرطة أنه تم اعتقال خمسة أفراد في فرقة موسيقية لتعاونهم مع مغنين إيرانيين في الولايات المتحدة ومع قنوات تلفزة فضائية ناطقة بالفارسية تبث من البلد المذكور.







وقال العقيد صادق رضادوست إن "شرطة الأخلاق اعتقلت أفراد هذه الفرقة الموسيقية غير القانونية". ولم تقدم أي معلومات عن هويات هؤلاء.







ويحظر القانون الإيراني التعاون مع قنوات ناطقة بالفارسية تبث من الخارج خصوصاً أن طهران تتهمها بتقويض أسس النظام الإسلامي الإيراني عبر "حرب ثقافية".



لكن العديد من الإيرانيين يتابعون هذه القنوات رغم جهود السلطات لحجب بثها عبر التشويش على أجهزة استقبالها.