مليار جائع ونصف الطعام يُلقى في القمامة

معايير جمالية

كشف تقرير بريطاني أن نصف الغذاء المنتج في العالم تقريباً يكون مصيره في القمامة، لسوء أعمال الحصاد والتخزين ووسائل النقل، وبسبب السلوك غير الرشيد للبائعين والمستهلكين.وذكر التقرير الذي أعدته "مؤسسة المهندسين الميكانيكيين" ومقرها لندن، أن العالم ينتج حوالي أربعة مليارات طن متري من الغذاء سنوياً، لكن 1.2 مليار طن إلى مليارين منها لا يؤكل.وكتب معدو التقرير الذي نشر أمس الخميس: "يمثل هذا المستوى من الخسارة مأساة يجب ألا تستمر إذا كنا نريد أن نربح تحدي سد احتياجاتنا الغذائية في المستقبل".

وقال التقرير إن بائعي التجزئة يتسببون في فقدان 1.6 مليون طن من الغذاء سنوياً، لأنهم يرفضون محاصيل فاكهة وخضراوات صالحة، إلا أنها لا تتوافق مع معايير الحجم والشكل التي يفرضونها.



وأشار التقرير إلى أن 30% مما يتم حصده من الحقول لا يصل فعلياً إلى الأسواق بسبب عدم التوافق مع المعايير الجمالية الخالصة.



وأضاف التقرير أن 30% إلى 50% من الغذاء الذي يباع في البلدان المتقدمة يتخلص منه المستهلكون، ويكون ذلك عادة لسوء فهم مدلول تواريخ الجودة والصلاحية.

سوء أساليب الحصاد والتخزين

ووجد التقرير أنه في بريطانيا تتخلص المنازل من أغذية بقيمة 10.2 مليار جنيه إسترليني (16.3 مليار دولار أمريكي) سنوياً، منها أغذية تكون صالحة تماماً للأكل وقيمتها مليار جنيه إسترليني.



وعلى النقيض في البلدان الأقل تقدماً، تحدث التقرير عن فقدان الغذاء بسبب أساليب الحصاد والتخزين التي تفتقر إلى الكفاءة.



وأشار التقرير إلى أنه في بلدان جنوب شرق آسيا على سبيل المثال تتراوح الخسارة بين37% و80% من الإنتاج الكلي لتصل إجمالاً إلى حوالي 180 مليون طن سنوياً.