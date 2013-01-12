اعتقال امرأة قطعت لسان زوجها آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أعلنت شرطة محافظة السليمانية بالعراق عن اعتقال امرأة قطعت لسان زوجها بسكين، فيما رجحت أن تكون المرأة مصابة بمرض نفسي، بحسب تقارير صحافية.



وقال مدير شرطة السليمانية، إن "امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً، قامت بقطع لسان زوجها بواسطة سكين"، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".



وأضاف أن "قوة من الشرطة اعتقلت المرأة، فيما نقلت زوجها البالغ من العمر 39 عاماً إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مرجحاً أن "تكون المرأة مصابة بمرض نفسي، كونها لا تستطيع الكلام".



وتعتبر هذه الحالة من الحالات نادرة الحصول في إقليم كردستان، رغم أنه يشهد حالات عنف أسري من المرأة ضد الرجل، حيث أعلنت منظمة مدنية في الإقليم، عن تسجيل 163 حالة عنف من النساء ضد الرجال في الإقليم خلال العام الماضي 2012.



وأشارت إلى أن حالات العنف تلك تنوعت بين القتل والطرد والعنف الجسدي والخيانة والضغط النفسي والاعتداء الجنسي.