أوباما يخضع لاختبار لياقة بدنية في البنتاجون آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: واشنطن - رويترز

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدريبات لياقة بدنية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وقال البيت الأبيض إن أوباما البالغ من العمر 51 عاما خضع لاختبار للياقة البدنية في مركز طبي تابع للبنتاجون في إطار فحص طبي دوري يشرف عليه طبيب الرئيس.



وأجري الاختبار في مركز "فت تو وين" داخل البنتاجون. وذكر موقع المركز أن هدفه هو تعزيز الاستعداد العسكري واستعداد المدنيين من خلال اللياقة البدنية والتغذية والتثقيف الصحي وتغيير السلوكيات للوصول لنمط حياة إيجابي.



وأورد البيت الأبيض تفاصيل محدودة، لكنه ذكر أن نتائج الفحص الطبي الدوري للرئيس ستعلن قبل نهاية الشهر.