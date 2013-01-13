انتحار مخترع برنامج RSS شنقاً في شقته بنيويورك آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: نيويورك - رويترز

قالت السلطات الأمريكية إن أرون شوارتز ناشط الإنترنت وعبقري الكمبيوتر، والذي ساعد في ابتكار نسخة مبكرة من نظام "أر أس أس" لتغذية الإنترنت، وكان يواجه اتهامات جنائية اتحادية في قضية تحايل مثيرة للجدل، مات منتحرا عن عمر يناهز 26 عاما.



وواجه شوارتز مشكلات في يوليو 2011 عندما اتهمته هيئة محلفين اتحادية كبرى بالتحايل عن طريق الكمبيوتر، واتهامات أخرى لها صلة بمزاعم عن سرقة ملايين من المقالات والدوريات الأكاديمية من أرشيف رقمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.



وقالت متحدثة باسم كبير الأطباء الشرعيين، إن الشرطة عثرت على جثة شوارتز في شقته في بروكلين بنيويورك الجمعة، وإن كبير الأطباء قرر أن الوفاة ناجمة عن الانتحار شنقا.







وجاء في تدوينة أحد أصدقاء العبقري المنتحر، أمس السبت، الدكتور كوري، مؤلف قصص الخيال العلمي، أنه ينسب الفضل على نطاق واسع لشوارتز في كونه المشارك في وضع مواصفات نظام "أر أس أس 0.1" لتغذية الإنترنت والتي عمل عليها وهو في سن الرابع عشرة.



و"أر أس أس" هي صيغة لنقل المحتوى من مواقع تتغير بشكل مستمر مثل



البرامج الإخبارية والمدونات إلى المستخدم.



وأصبح شوارتز أحد رموز الإنترنت لمساعدته في توفير جبل حقيقي من المعلومات مجانا للناس، من بينها ما يقدر بنحو 19 مليون صفحة من وثائق المحكمة الاتحادية من نظام "باسير" القانوني.