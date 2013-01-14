باربي مرصعة بالألماس هدية بيونسيه لابنتها في عامها الأول آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

أنفق النجمان بيونسيه وجاي زي حوالي 80 ألف دولار لشراء دمية "باربي" مرصعة بالمجوهرات لطفلتهما "بلو آيفي" في عيد ميلادها الأول.







وأفادت صحيفة "صن" البريطانية أن بيونسيه وجاي زي احتفلا بعيد ابنتهما الأول ودفعا ما يقارب الـ80 ألف دولار لشراء "باربي" مرصعة بالألماس.







واستخدمت 160 حبة ماس في "باربي" بالإضافة إلى الذهب الأبيض، وفق الصحيفة.







وأقام النجمان حفلاً كبيراً في نيويورك بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما ودفعا 2400 دولار ثمن قالب الحلوى، فيما كلفتهم الورود البيضاء والزهرية حوالي 97 ألف دولار.







كما أنفقت بيونسيه وزوجها أكثر من 32 ألف دولار لشراء ألعاب لضيوف طفلتهما الصغار، فيما حصل الضيوف الراشدون على حقائب تحتوي على تذاكر لحفلاتهما وأقلاماً حفر عليها اسم الصغيرة واسم كل ضيف.