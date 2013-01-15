زوجتان لكل مزارعقرض بنكي لحل العنوسة في مصر

ابتكر بنك التنمية والائتمان الزراعي في مصر أسلوبا جديدا لمواجهة العنوسة‏ بمصر،‏ في ضوء الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد العوانس بمصر بلغ ‏9‏ ملايين امرأة‏.‏وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محسن البطران رئيس البنك، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الزراعة الثلاثاء، أنه سيتم منح قروض للشباب المزارعين، لإعانتهم على تكاليف الزواج. بحسب ما نقلت صحيفة "الأهرام".وتتضمن مبادرته تشجيع تعدد الزوجات، بشرط الاكتفاء بزوجتين، حيث ستتم معاقبة المزارع الذي يقدم على أكثر من زيجتين.

وكشف رئيس البنك عن أن الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الأولى تبلغ 3%، بينما تبلغ لقرض الزيجة الثانية 6%، ويعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة عليه تزيد على 15%.



ومن ناحية أخرى، انتقد البطران من يشككون في مساندة البنك للمزارعين، مشيرا إلى أن البنك قام بإسقاط مديونية 37 ألف مزارع بالكامل.