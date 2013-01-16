ولادة شمبانزي مباشرة على شبكة الانترنت

أعلن القيمون على محمية للقردة في جنوب إفريقيا أنهم سيبثون ولادة قرد شمبانزي مباشرة على شبكة الإنترنت في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.وسيبث فرع معهد جاين غودول الأمريكي في جنوب إفريقيا على الإنترنت مخاض القردة نينا التي تبلغ من العمر تسع سنوات والتي تم إنقاذها من الصيادين في جنوب السودان سنة 2007.ومن المتوقع أن تضع نينا صغيرها في الأيام المقبلة، علما أنها ستكون أما صغيرة في السن لأن قردة الشمبانزي تتكاثر عادة في سن الخامسة عشرة تقريبا.

وقال القيمون على المحمية التي تنقذ القردة ضحايا العنف وتعيد تأهيلها "لا نعلم إن كانت ستتقبل ابنها لأنها حرمت من عيش طفولة طبيعية في الطبيعة مع عائلتها".



وأوضحوا أن المحمية تتبع سياسة صارمة تقضي بعدم التكاثر، لكن وسائل منع الحمل لم تنجح، مشيرا الى أن الأب هو قرد يتيم يدعى توماس.



يذكر أنه في المحمية نفسها، هاجم قردان ذكران باحثا أمريكيا يبلغ من العمر 26 عاما وتسببا له بجروح بليغة في يوليو/تموز. لكن القيمين على المحمية والباحث نفسه أقروا بأن هذا الأخير ارتكب "غلطة" بدخول المنطقة المخصصة للشمبانزي بطريقة مفاجئة.



وقد ترك القردان على قيد الحياة لأن الخبراء اعتبروا أنهما شعرا بأنهما في خطر وتصرفا بطريقة "طبيعية".