18 رأسا آدمياً في طرد مروع من إيطاليا إلى شيكاغو

واكتشف مسؤولو الجمارك، الثلاثاء، الطرد المروع الذي شحن من إيطاليا إلى شيكاغو قبيل عيد الميلاد، الاثنين.
وقالت متحدثة باسم الطبيب الشرعي إن أوراق الشحنة لم تكن سليمة، ومن ثم صادرها المسؤولون وأرسلوها للفحص الطبي في مقاطعة كوك.
وأضافت المتحدثة، ماري باليولوغوس، أن الرؤوس التي استخدمتها منشأة للبحوث الطبية في روما كانت محنطة بشكل صحيح وملفوفة ومصنفة عندما وصلت إلى المطار.
وذكرت باليولوغوس أن شركة إحراق الجثث التي كان من المفترض أن تتسلم الرؤوس وتتخلص منها قدمت الأوراق المفقودة إلى الطبيب الشرعي، الثلاثاء.
وأفاد الطبيب الشرعي أنه لن يتم تسليم الرؤوس للشركة لحين تحقق السلطات الاتحادية من الأوراق.