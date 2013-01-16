18 رأسا آدمياً في طرد مروع من إيطاليا إلى شيكاغو

أعلن مسؤولون أن محققين يفحصون شحنة تضم 18 رأسا آدمياً وصلت من إيطاليا إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو توصلوا إلى أنها لجثث جرى التبرع بها للبحث العلمي، وكانت مرسلة إلى شركة لحرق الجثث في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشر الأربعاء.واكتشف مسؤولو الجمارك، الثلاثاء، الطرد المروع الذي شحن من إيطاليا إلى شيكاغو قبيل عيد الميلاد، الاثنين.

وقالت متحدثة باسم الطبيب الشرعي إن أوراق الشحنة لم تكن سليمة، ومن ثم صادرها المسؤولون وأرسلوها للفحص الطبي في مقاطعة كوك.



وأضافت المتحدثة، ماري باليولوغوس، أن الرؤوس التي استخدمتها منشأة للبحوث الطبية في روما كانت محنطة بشكل صحيح وملفوفة ومصنفة عندما وصلت إلى المطار.



وذكرت باليولوغوس أن شركة إحراق الجثث التي كان من المفترض أن تتسلم الرؤوس وتتخلص منها قدمت الأوراق المفقودة إلى الطبيب الشرعي، الثلاثاء.



وأفاد الطبيب الشرعي أنه لن يتم تسليم الرؤوس للشركة لحين تحقق السلطات الاتحادية من الأوراق.