شاكيرا تجمع تبرعات لفقراء العالم احتفالاً بمولودها المنتظر

الهدايا الملهمة

دعت المغنية شاكيرا، ولاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكي، عشاقهما إلى التبرع بهدايا مثل شبكة البعوض واللقاحات للأطفال أكثر فقراً في العالم، احتفالاً بمولودهما المنتظر.وقالت نجمة البوب الكولومبية 35 عاماً، وهي سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وزوجها مدافع برشلونة يوم الأربعاء، إنهما أطلقا غرفة معيشة افتراضية على الإنترنت لشراء الأشياء الضرورية لإنقاذ الحياة سيتم توزيعها على الأطفال والمجتمعات المحلية في بعض أفقر مناطق العالم.ولم تعلن المغنية موعد الولادة، لكنها نشرت صوراً حديثة تشير إلى أن ولادة الطفل من المحتمل أن تكون في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني.

وقال الزوجان وهما يعلنان برنامج "الهدايا الملهمة"، للاحتفال بوصول طفلنا الأول نأمل أن يكون غيره من الأطفال الأقل حظاً في العالم لديهم الحاجات الأساسية من خلال الهدايا والتبرعات.



ويمكن لعشاق النجمين والجمهور التبرع بخمسة دولارات لشراء شبكة للبعوض تحمي الأطفال من الملاريا أو 10 دولارات لشراء لقاحات لشلل أطفال تكفي لتطعيم 17 طفلاً أو 110 دولارات لشراء أغذية علاجية يمكن أن تنقذ طفلاً يعاني سوء التغذية الحاد.



وكانت شاكيرا قد أكدت علناً للمرة الأولى علاقتها مع بيكي في مارس/آذار 2011، وكشفت في سبتمبر/أيلول أنهما ينتظران طفلهما الأول.