البرازيل ترشو موظفيها لتشجيعهم على الثقافة آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: برازيليا - فرانس برس

ستعتمد البرازيل خلال السنة الحالية محفزا غير مسبوق للقطاع الثقافي، يأتي على شكل علاوة قدرها 25 دولاراً شهرياً ينفقها الموظفون على نشاطات ثقافية حسب ما قالت وزيرة الثقافة.







وأوضحت الوزيرة مارتا سوبليسي في مقابلة تلفزيونية "أن ما من بلد متطور في العالم لا تساهم الثقافة بدور مهم في اقتصاده".







وأضافت أن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا "أنشأ منحة العائلة وبرنامج استئصال الفقر، والرئيسة الحالية ديلما روسيف، وسّعته، وقد استحدثنا الآن غذاء الروح فلماذا لا نوفر الثقافة لأفقر الفقراء؟".







وأطلق على هذا الدعم الثقافي علاوة "فالي كلوتورا" وقدرها 25 دولارا ستعطى للموظف الذي يختار أن "ينفقها كما يشاء" فقد يذهب إلى السينما أو يزور معارض أو متاحف أو يشتري كتباً أو مجلات حسب ما أوضحت الوزيرة.