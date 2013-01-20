أسبوع العمل في غامبيا 4 أيام بقرار من رئيس الجمهورية آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: بانغول (غامبيا) - رويترز

أصدر رئيس جمهورية غامبيا (غرب إفريقيا)، مرسوماً ينص على جعل أسبوع العمل أربعة أيام بالنسبة للقطاع العام، مع جعل يوم الجمعة يوم راحة لإتاحة وقت أطول لسكان البلاد للصلاة والزراعة.



وسيبدأ سريان النظام الجديد للعمل بدءاً من الأول من فبراير/شباط المقبل، وستكون أوقات العمل الجديدة في القطاع العام في غامبيا من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء.



وأوضح الرئيس يحيى جامع في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن هذا القرار اتخذ في ضوء طلب من المواطنين.



وقال البيان الرئاسي: "هذا النظام الجديد سيتيح لأبناء غامبيا تخصيص وقت أطول للصلاة وللأنشطة الاجتماعية والزراعة والعودة إلى الأرض لزراعة ما نأكل. ونأكل ما نزرع لبلد ينعم بالصحة والثروة".



يذكر أن غامبيا دولة علمانية، لكن أغلب سكانها من المسلمين. واستولى جامع على السلطة في البلاد خلال انقلاب عسكري أبيض عام 1994. ويتهمه نشطاء في حقوق الإنسان منذ ذلك الحين بارتكاب انتهاكات خلال حكمه.



وفي سياق آخر، كان الرئيس جامع، وهو من أكثر حكام البلاد إثارة للجدل، قد أكد في 2007 أنه اكتشف علاجاً مكوناً من الأعشاب المغلية لعلاج مرض الإيدز، ما أثار غضباً بين الخبراء الطبيين الغربيين الذين يزعمون أنه يجعل المرضى يتعلقون بأمل خادع.