الموظفون البريطانيون يطالبون بمنع التنانير القصيرة آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

خلصت دراسة جديدة أجريت في بريطانيا إلى أن الموظفين الرجال يشكون من تأثرهم بالتنانير القصيرة والقمصان الكاشفة التي ترتديها زميلاتهم في العمل، والتي تظهر مفاتنهن، نظرا لأنها تشتت أفكارهم، حسبما ذكرت جريدة السفير اللبنانية.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أظهرت الدراسة أن 32% من الرجال وصفوا ارتداء الموظفات للسراويل القصيرة في العمل بأنه أمر "غير مقبول"، فيما طالب 30% منهم بمنع الموظفات من ارتداء الملابس التي تحاكي جلد الفهد.



ودعا 27% من الرجال إلى منع النساء من ارتداء القمصان الكاشفة في العمل، تلتها التنانير القصيرة بـ24% والقمصان المكشوفة الصدر بـ22%.



واللافت أن 67% من الموظفات البريطانيات وقفن إلى جانب منع زميلاتهن من ارتداء السراويل القصيرة، بينما اعتبرت 52% منهن ارتداء التنانير القصيرة أمرا مخالفا للضوابط الأخلاقية في العمل.



وتبيّن أن الكثير من الموظفين المشاركين في الدراسة يعتبرون أن المفاتن التي تظهرها زميلاتهن من خلال الملابس الكاشفة تشتت أفكارهم، بدلاً من تقديرها عن طريق اختلاس النظر إليها.



كما أظهرت الدراسة أن نحو ثلث الموظفات يفضلن ارتداء الملابس الحمراء ووضع أحمر الشفاه من اللون الأحمر، لاعتبارهن أن ذلك يمنحهن الشعور بالثقة، بينما تلجأ بعض النساء إلى ارتداء الفساتين الحمراء لإثارة إعجاب زملائهن من الرجال.