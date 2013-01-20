بنطلون جينز يخلص المرأة من السيلوليت آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

بات بإمكان المرأة التخلص من السيلوليت، التي تعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها معظم النساء، والتي تتطلّب الكثير من الجهد والمتابعة والأموال للتخلص منها بواسطة التقنيات التجميلية المختلفة، بطريقة سهلة للغاية، ولم تكن لتخطر يوماً على البال، وذلك بفضل بنطلون جينز يحتوي على تركيبة فعالة من الصبار ومستخلصات الزيتون ومستحضر "الساقين الناعمتين" كما ذكرت جريدة "الرأي" الكويتية.



وهي مجموعة ثوروية جديدة من الجينز الذي يحتوي على مواد مرطبة ومكونات تساعد على إنقاص الوزن، مخصصة لحماية البشرة من "آثار الجفاف" أثناء ارتداء الجينز.



وتتألف المجموعة من ثلاثة تصاميم، يصل ثمن الواحد إلى نحو 85 جنيها استرلينيا، مع ثلاث قصات مختلفة للخصر (منخفض، متوسط، عادي).



وتحتوي المكونات التي تشكل المادة الأولية للبنطلون على الألوا فيرا أو الصبار التي تعمل على تهدئة البشرة الحساسة، في الجينز باهت اللون. في حين أن مستخرج الزيتون، في الجينز ذي اللون الأزرق المتوسط، يعمل على ترطيب الجلد. أما الجينز الذي يحمل اسم "الساقين الناعمتين" فهو الاختراع الأكثر جرأة، إذ إنه يساعد في التقليل من السيلوليت لاحتوائه على قشر البرتقال مع مشتقات الطحالب، الريتينول والكافيين، التي تم اختبارها سريرياً بمعهد في فرنسا.



يدوم مفعول هذا الجينز لمدة 15 يوماً (أو 4-6 غسلات)، وبعد ذلك يمكن تطبيق رذاذ تحديث بعد كل غسلة لمواصلة التمتع بفوائد الجينز الجمالية.