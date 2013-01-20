حديقة ياس ووتر وورلد تقدم أكبر لعبة إعصار في العالم

أطلقت حديقة ياس "ووتر وورلد"،٤٣ لعبة مائية ترفيهية، خمس منها هي الأولى من نوعها في العالم، حيث استوحت من قصة "اللؤلؤة المفقودة" ومغامرات الفتاة الإماراتية "دانة" خلال رحلتها في البحث عنها.وتعتبر لعبة الدوامة أسرع وأكبر لعبة إعصار في العالم، بمسارها الأطول في العالم الذي يبلغ طوله 238 متراً وارتفاعها 20مترا.أما تكلفة إنتاج هذه المغامرة المائية فبلغت 900 مليون درهم، وستكون على مساحة ١٥ هكتار، وهي ربما ستطفئ لهيب الصيف القادم بأبوظبي.

يقول مايك أوزوالد مدير عام الحديقة: "المدينة السياحية الترفيهية الجديدة تستوعب نحو 8 آلاف زائر يوميا، ومن المتوقع أن تستقطب نحو 700 ألف زائر في السنة الأولى، وقمنا بتجربة الألعاب يوميا منذ شهر لضمان سلامة الزوار".



وأضاف أوزوالد: "إنشاء الحديقة كان يشكل تحد كبير لنا، لاسيما أن هنالك ما يقارب 2000 حديقة ألعاب مائية في العالم، (أكثر من 1000 حديقة في أمريكا الشمالية وحدها) وذلك وفقا للإحصاءات الواردة في الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد العالمي للحدائق المائية".