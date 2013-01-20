شركة تركية تنتج قلماً إلكترونياً يقرأ القرآن الكريم آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أنتجت شركة ''النشريات الخيرية" التركية التي تعمل في طباعة المصاحف، قلما إلكترونيا يقرأ القرآن الكريم بمجرد وضعه على أي كلمة في المصحف الشريف.







وبحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، قال مدير الشركة علي يلديز إن الشركة تطبع المصاحف بـ 162 شكلا مختلفا منذ أن بدأت فعالياتها عام 2004.



وأوضح يلديز أنهم يجرون باستمرار دراسات حول تسهيل قراءة القرآن الكريم على الناس، خاصة الأميين الذين لا يعرفون القراءة، لذلك قاموا بإنتاج وتطوير القلم الإلكتروني، وقاموا بتخزين جميع كلمات القرآن بداخله، ويستطيع أي شخص الاستماع إلى الآيات القرآنية ومعرفة معاني كلماتها، بمجرد وضع القلم على الكلمة أو الآية القرآنية في المصحف الشريف.







وأفاد مدير الشركة بأنهم طبعوا مصحفا شريفا خاصا يتلاءم مع القلم، إضافة إلى أنهم قاموا بتخزين القرآن بـ ـ114 صوتا لقرّاء مختلفين، كما أن القلم نفسه فيه أدعية الوضوء والطعام، والعديد من الأدعية الأخرى.