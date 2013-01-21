محاكمة عامة لمتهمين باغتصاب جماعي لطالبة هندية عمرها 23 عاما آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

بدأت اليوم الاثنين محاكمة الخمسة متهمين بالاغتصاب الجماعي لطالبة عمرها 23 عاماً في واقعة أسفرت عن وفاتها وأثارت غضباً اجتاح البلاد.



ووصل خمسة من المتهمين الستة إلى المحكمة بالمنطقة الجنوبية من العاصمة الهندية بعد نقلهم من السجن المحبوسين فيه حالياً والمحاط بحراسة مشددة.



وأثار الاعتداء على طالبة العلاج الطبيعي التي اغتصبت وضربت بوحشية قبل إلقائها من حافلة متحركة اهتمام وسائل إعلام عالمية واحتل عناوين الصحف.



وقال ممثلو الادعاء إن اختبارات الحمض النووي التي أجريت على ملابس تحمل آثار دماء ومسحات من الجثة أثبتت وجود صلة بين الرجال الخمسة وحدث متهم بالضلوع في حادث الاغتصاب والقتل، مما يوفر أدلة يقول الادعاء إنها ستكفي لإدانة المتهمين.



ويقول الادعاء إن مرافعته ستعتمد أيضا على سجلات مكالمات هواتف محمولة وشهادات من القتيلة قبل وفاتها وصديق تعرض للهجوم معها في العاصمة في 16 ديسمبر/ كانون الأول.



ويحاكم الرجال الخمسة أمام محكمة تنظر القضية بوتيرة سريعة، بينما يعامل المتهم السادس معاملة الحدث ويرجح محاكمته بصورة منفصلة.



وفي نيودلهي أكبر عدد للجرائم الجنسية بين مدن الهند الكبرى، إذ يتم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب كل 18 ساعة في المتوسط. وتظهر بيانات حكومية أن عدد جرائم الاغتصاب التي يتم الإبلاغ عنها في البلاد ارتفع بنحو 17% بين عامي 2007 و2011.