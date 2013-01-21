معمرة لبنانية عمرها 122 عاماً ولا تزال متمردة ومختلفة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

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ميمونة تتحدى شباب قريتِها، فهي تريد أن تثبت أنها ما زالت الأقوى بعد مرور 122عاما على ولادتها. متمردة منذ صغرها، ومختلفة كانت عن صبايا عصرها. فهي من قامت باختطافِ زوجِها من منزله قبل أكثر من مئة عام وحملته على ظهرها لتتزوج به على الرغم من رفض عائلته.



لا شيء يدل على عمر ميمونة سوى أوراقها الثُبوتية. فالمعمرة اللبنانية تتميز بقَوامها الممشوق ولياقةٍ بدنية تتّسِمُ بالليونة، تواظب على الوضوء وتحرِص على الصلاة في موعدِها. وهي على موعد مع أداء فريضة العمرة بعد أيام قليلة، حيث ستستقل الطائرة للمرة الأولى متوجهة إلى مكة المكرمة.



حياة بسيطة عاشتها ميمونة في قريتِها. طعامها معظمه كان نباتيا، وعلى الرغم من عمرها المديد إلا أنها تتحسر على حياة مرت كلمح البصر.



حسن صاحب الثمانين عاما، ابن ميمونة المفضل الذي يقوم برعاها، يقول: "يا ريتني تراب تحت إجريها".



أما أهالي الشمال في لبنان فيحاولون اليوم إيصالَ ميمونة إلى صفحاتِ "غينيس" العالمية، خاصة وأن المعمر الأكبر حاليا لا يتجاوز عمره المئة والستةَ عشَر عاماً.