مهرجان المأكولات العالمية الثالث بالرياض يحتضن أشهر الطهاة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: دبي - قناة العربية

استعرض طهاة من مختلف أنحاء العالم مهاراتهم في الطهي أمام مئات الزوار، مع انطلاق مهرجان المأكولات العالمية الثالث في العاصمة السعودية الرياض، وتم تحضير مجموعة من الأطباق الشهية والمتنوعة على أنغام الموسيقى.



ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين السعودية ودول العالم عن طريق العروض الفنية المسلية والمأكولات المتنوعة.



وقال السفير الصيني لدى السعودية لي تشنج وين "إن هذه المهرجانات تعزز العلاقات بين الدول، لأن التبادل الثقافي شيء مهم جدا في العلاقات الدولية الحاضرة".



وشجع تنوع المأكولات الزوار على المبادرة لتذوق بعض المأكولات الغريبة عليهم.



وضم مهرجان الاطعمة العديد من الأكلات العربية والغربية، حيث قال جون، وهو عضو في فريق الطهاة الإسباني "جئنا إلى هنا لنقدم طعاما إسبانيا تقليديا. وصفات نقلناها عن أمهاتنا وجداتنا ونأمل أن تستمتعوا بها".



وأبدى الحضور اهتماما كبيرا بالمطبخ السعودي الذي يتضمن لحم الجمل، كما رقصوا مع العرضة البدوية السعودية.



ويتيح المهرجان، الذي يقام برعاية الهيئة العامة للسياحة والآثار، للزوار فرصة تذوق مأكولات غربية وعربية كثيرة.