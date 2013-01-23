إريك كانتونا يتبرّع بسيارته دعماً للمشرّدين آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: باريس - فرانس برس

بيعت سيارة رولز رويس يملكها نجم مانشستر يونايتد السابق، الفرنسي إريك كانتونا بسعر 125 ألف يورو مساء الثلاثاء، في مزاد سيذهب ريعه لمؤسسة الأب بيار، التي تدافع عن حقوق المشردين في فرنسا، على ما أعلنت دار "ارتكوريال".







وبطلب من اللاعب الفرنسي الدولي السابق، قام الفنان الأمريكي الشهير المتخصص بفنون الشوارع جونوان برسم الغرافيتي على هذه السيارة، وهي من طراز كورنيش عائدة للعام 1984، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال برنامج تلفزيوني شهير.







وقد أهدى إريك كانتونا السيارة إلى مؤسسة الأب بيار، وهو أحد رعاتها، لدعم المشاريع والتحركات التي تستهدف المشردين.







وعرضت السيارة للبيع بسعر أساسي قدره 20 الف يورو، وقد جذبت الكثير من الفضوليين. وقد تنافس مزايدان على هذه السيارة الاستثنائية.







وفاز في نهاية المطاف فرنسي بعدما عرض سعراً يفوق بكثير ما كان معروضاً على ما قالت دار المزادات.







وكان إريك كانتونا ضغط نهاية العام 2011 على المرشحين إلى الرئاسة الفرنسية، لكي يولوا أولوية فعلية لمشاكل السكن.