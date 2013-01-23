جاستن بيبر يطيح بليدي غاغا ويتربع على عرش تويتر آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: واشنطن - فرانس برس

تخطى جاستن بيبر نجمة البوب ليدي غاغا من حيث عدد متتبعي حسابه في "تويتر"، بتأخر دام يومين على التاريخ الذي توقعه بداية، موقع "تويتر كاونتر"، المتخصص في الإحصائيات والتابع لشبكة التواصل الاجتماعي.







وكتبت الخدمة على مدونتها "بعد كفاح طويل دام أكثر بقليل من المتوقع، انتزع جاستن بيبر اللقب من ليدي غاغا هذا الصباح".







وبات حساب المغني الكندي يضم 33342299 متتبعا، في مقابل 33333681 للمغنية الأمريكية غريبة الأطوار.



وتليهما المغنيتان كايتي بيري وريهانا، ثم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي بات حسابه يضم غداة حفل تنصيبه لولاية ثانية 26183711 متتبعا.







وكانت خدمة "تويتر كاونتر" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تتوقع، وفق الحسابات التي أجرتها، أن يتخطى جاستن بيبر ليدي غاغا يوم الأحد.







وتعليقا على هذه النتائج، غردت ليدي غاغا التي كانت تحتل مرتبة الصدارة منذ العام 2010 بعد تخطيها المغنية بريتني سبيرز "أنا جد فخورة بجاستن بيبر وبجميع محبيه".