كلاب شاردة تعطي الرومانيين دروساً باحترام قانون السير

تلجأ الشرطة الرومانية إلى الكلاب الشاردة بهدف تخفيض عدد حوادث السير التي يتعرض لها المشاة، وذلك من خلال إعلان جديد يظهر الكلاب وهي تعبر بحكمة المناطق المخصصة للمشاة. وكل المشاهد في الإعلان حقيقية وتم تصويرها في بوخارست وفي مدن أخرى في رومانيا.







وتكتسب الرسالة التي تبعثها الكلاب الشاردة أهمية كبيرة في بلد توفي فيه 360 شخصا سنة 2012 وأصيب 1273 شخصا "بسبب عدم التزام المشاة بالنظام"، على حد قول الشرطة.



وقالت مصممة الإعلان، سيميدا دوريغا: "تفاجأت كثيرا عندما علمت عدد المشاة الذي يتوفون من جراء حوادث السير. ففكرت بتصوير مشاهد يراها كل واحد منا في بوخارست وتظهر فيها كلاب شاردة وهي تعبر ممرات المشاة وتنتظر الضوء الأحمر المخصصة للسيارات قبل أن تعبر الى الجانب الآخر من الطريق".وشرحت أن "تلك الكلاب لم تتبع أي دورة تدريبية حول الوقاية على الطرقات، ومع ذلك فهي تتصرف بحذر كي تبقى على قيد الحياة".وتضم بوخارست حوالي 40 ألف كلب شارد، بحسب المنظمات غير الحكومية والسلطات. وقد انتقلت تلك الحيوانات إلى الشارع بسبب عمليات الهدم التي تمت بأمر من الدكتاتور السابق نيكولاي تشاوتشيسكو في الثمانينات والتي أدت إلى اختفاء منازل كثيرة مع حدائقها واستبدالها بمبان لم تجد الكلاب لنفسها مكانا فيها.ومنذ ذلك الوقت، لم تختف الكلاب فعليا في بوخارست على الرغم من حملة للإجهاز عليها بين العامين 2001 و2007. ورغم ذلك قدم إليها الكثير من السكان الطعام بانتظام. وفي نهاية 2012 اعتبر القانون الجديد الذي يلحظ الإجهاز عليها مخالفا للدستور.