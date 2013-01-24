طفلة في السنتين تنجو بأعجوبة من حادث سير مروّع

نجت طفلة تبلغ من العمر سنتين بعد أن فقد والدها السيطرة على سيارته الميتسوبيشي بسبب الثلوج الكثيفة في موسكو. وارتطمت السيارة بشاحنة كبيرة، ما أدى إلى سقوط الطفلة من نافذة السيارة الخلفية على الأرض، وبعد ذلك مرت بجانبها شاحنة أخرى، إلا أن الوالد سارع من حسن حظها إلى انتشالها وإرجاعها إلى السيارة. ونقلت الطفلة إلى المستشفى بعد كدمات بسيطة في الرأس.
يذكر أن موجة الثلوج والصقيع والبرد تجتاح العاصمة الروسية موسكو، إضافة إلى أوروبا، منذ أيام، مخلفة موجة من الآثار السلبية، لاسيما على حركة المرور، فضلاً عن بعض الصعاب لأهالي المدينة وزوارها.
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