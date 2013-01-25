توزيع سكاكين على نساء في الهند للدفاع عن أجسادهن آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: بومباي - فرانس برس

بدأ حزب يميني متطرف في الهند توزيع آلاف السكاكين على نساء يعشن في إحدى الولايات الشرقية بهدف مساعدتهن على الدفاع عن أنفسهن في حال تعرضن لاعتداء، وذلك بعد الاغتصاب الجماعي الذي وقعت ضحيته طالبة في نيودلهي في كانون الأول/ديسمبر.







وبدأ حزب "شيف سينا" المعروف بمواقفه الصارمة بتوزيع السكاكين مساء الأربعاء في بومباي في ذكرى ميلاد مؤسس الحزب بال تاكيري الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.







وقال أحد المسؤولين في الحزب لمناصراته "كما تقطعن الخضار، اقطعن يد الشخص الذي يلمسكن"، مشيراً إلى أنه على النساء الاحتفاظ بالسكين المزود بشفرة طولها سبعة سنتيمترات في حقائبهن.







ويعتزم الحزب توزيع حوالي 21 ألف سلاح أبيض في كل أنحاء ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي تعتبر معقل الحزب الرئيسي.







يذكر أنه في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعرضت طالبة تبلغ من العمر 23 عاماً لاغتصاب وحشي على متن حافلة على يد ستة رجال رموها لاحقاً من الحافلة شبه عارية. وقد توفيت بعد 13 يوماً في أحد مستشفيات سنغافورة.







والأربعاء، أوصت لجنة كلفتها الحكومة بإعادة النظر في قانون الجرائم الجنسية بفرض عقوبات صارمة على الرجال الستة، لكنها استبعدت الحكم عليهم بالإعدام.