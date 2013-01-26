الساعة 330 عصر الأربعاء الأكثر إجهاداً للمرأة آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

أظهرت دراسة حديثة أن امرأة واحدة من بين كل عشر نساء، اعتبرن يوم الأربعاء هو اليوم الأكثر إجهاداً من بين كل أيام الأسبوع، وكشفت أيضاً أن يوم الخميس هو يوم المتعة والحب أكثر من أيام الأسبوع الأخرى. وربما يكون هذا هو السبب وراء اعتبار 60 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة أن يوم الجمعة هو أسعد أيام الأسبوع.







ويشعر ربع النساء بالإجهاد عدة مرات في الأسبوع، في حين أن واحدة من بين كل خمس نساء اعترفت أنها تعمل أثناء فترة استراحة الغداء يوم الأربعاء، بحسب ما أوردت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية. وكشفت الدراسة أن ثلثي النساء يتعرضن الى "هبوط في مستويات طاقة الجسم" في منتصف نهار كل أربعاء، الأمر الذي يدفع ببعضهن إلى تناول شيء حلو المذاق لتحسين المزاج والطاقة.



وفي هذا السياق، توضح نيكولا جوس الخبيرة في الشركة التي أجرت الدراسة "إنه لأمر مثير للدهشة أن تجد أن المرأة تبدو في مظهر السن الأكبر عند الساعة الثالثة والنصف من كل يوم أربعاء".