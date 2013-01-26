العثور على طفل مع مصاصة ملصقة بوجهه في مستشفى بريطاني آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: لندن - فرانس برس

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها فتحت تحقيقا حول مستشفى عثر فيه على طفل عمره 4 أشهر مع مصاصة ملصقة بوجهه بواسطة شريط لاصق.



ودفعت هذه القضية مستشفى ستافورد إلى تعليق مهام أحد أفراد طاقمه والاعتذار من عائلة الرضيع.







ولم يتعرض الصبي الصغير لأي أذى، لكن الحادثة التي وقعت هذا الشهر في مستشفى ستافورد (وسط انكلترا) أثارت ضجة كبيرة، ولا سيما أن المستشفى نفسه يواجه تحقيقا عاما بشأن سلسلة من الأخطاء.







وذكرت صحيفة "ذي ديلي مايل" أن الطفل الذي ولد قبل أوانه أدخل المستشفى بسبب مشاكل في التنفس.







وأكدت إدارة المستشفى أنها تطبق سياسة عدم التسامح على الإطلاق تجاه الأخطاء، مضيفة أنه "تم تعليق مهام أحد أفراد الطاقم إلى حين انتهاء تحقيق الشرطة والمستشفى".







ومن المتوقع صدور تقرير حول حالات التقصير في مستشفى ستافورد في 6 شباط/فبراير.







وأوضحت شرطة ستافورد شاير أن التحقيق حول الحادث لا يزال "في مراحله الأولى".