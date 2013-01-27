سيارة الرجل الوطواط تباع في مزاد بـ24 مليون دولار آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

ابتاع رجل من أريزونا مغرم بشخصية "الرجل الوطواط" السيارة التي استخدمتها هذه الشخصية في الحلقات التلفزيونية الشهيرة بمبلغ 2.‏4 مليون دولار خلال مزاد.



وفاز ريك تشامبين، الذي يملك شركة لتقديم الخدمات اللوجيستية بالعربة السوداء الرياضية ذات المقعدين التي ظهرت في مسلسل "الرجل الوطواط" بطولة آدم ويست وبيرت وورد من عام 1966 حتى عام 1968 بعد مزايدات حماسية جرت في سكوتسديل بولاية أريزونا، حسبما نقلت جريدة "الشرق الأوسط".



وقال تشامبين بعد شرائه السيارة في مزاد: "نشأت على حب (الرجل الوطواط)، وجئت هنا بنية شراء السيارة. حقاً تمكنت من شرائها وتحقق الحلم".



وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها السيارة في مزاد. وإضافة إلى سعر السيارة وهو 2.‏4 مليون دولار سيكون على المشتري أن يدفع نحو 420 ألف دولار أخرى علاوة على الثمن كأقساط للتأمين.



وسيارة "الرجل الوطواط" هي في الأساس سيارة طراز "لينكولن فوتورا" لعام 1955، وهي سيارة تصنعها شركة "فورد" للسيارات في إيطاليا.



وفي عام 1965 ابتاع السيارة بمليون دولار جورج باريس الذي كان أمامه 15 يوماً لإعداد السيارة للمسلسل التلفزيوني الشهير وتعديلها بالشكل المطلوب بمبلغ 15 ألف دولار، وامتلك باريس السيارة منذ ذلك الحين.



وقال باريس (87 عاماً) في مقابلة قبل المزاد: "كنت أريد لهذه السيارة أن تقوم بدور مثل باقي الممثلين. كان يجب أن تكون السيارة نجمة في حد ذاتها. وقد فعلت".