مصرع 120 رجلاً و112 امرأة في حريق ملهى ليلي بالبرازيل آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: ساو باولو - رويترز وفرانس برس

قضى ما لا يقل عن 232 شخصاً في حريق أتى على ملهى ليلي في سانتا ماريا جنوب البرازيل، ونقل 48 إلى المستشفيات، حسب ما صرح مسؤول عن الشرطة العسكرية في المنطقة، الأحد.







وقال الميجور كليبرسن باستيانيلو من وحدة العمليات الخاصة في مدينة سانتا ماريا في ولاية ريو غراندي دو سول "قضى 120 رجلا و112 امراة"، معظمهم بالاختناق.



وأفاد مسؤولون محليون في وقت سابق أن عرض ألعاب نارية تقدمه إحدى الفرق تسبب في اندلاع الحريق.



وذكر الميجر جيرسون دا روزا فيريرا من الشرطة العسكرية الذي يشرف على جهود الإنقاذ في موقع الحادث، أن استخراج الجثث من ملهى "كيس" الليلي في مدينة سانتا ماريا بجنوب البلاد ما زال جاريا.



وأضاف أنه تم التعرف على 159 جثة ونقلها من الملهى الليلي، وتابع أن الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الاختناق أو دهسا تحت الأقدام، وكان هناك ما يصل إلى 500 شخص داخل الملهى الليلي عندما اندلع الحريق.



وقالت الشرطية لويزا سوسا "إن الحريق شب عندما أضاء عضو في الفرقة أو أحد الإداريين العاملين بها شعلة تسببت في اشتعال النيران في السقف وانتشارها في ثوان".







وأكد سيرو سيموني، وزير الصحة بولاية ريو جراند دو سول، أنه يجري إرسال أجهزة تنفس صناعي من شتى أنحاء الولاية إلى موقع الحادث.



وتقع سانتا ماريا على بعد نحو 300 كيلو متر غربي بورتو اليجري عاصمة الولاية.