فهد سعود نائباً لرئيس تحرير العربيةنت

اختارت قناة "العربية" الزميل فهد سعود ليكون نائباً لرئيس تحرير موقع "العربية.نت"، بعد أن أمضى ثلاث سنوات مديراً للتحرير في الموقع.ويرأس تحرير "العربية.نت" الزميل داود الشريان.ويُعد سعود من الكوادر السعودية المتميزة في قطاع الصحافة الإلكترونية، وكانت له تجربة ناجحة بدأت في صحيفة "إيلاف" الإلكترونية عام 2005 كرئيس للقسم الرياضي، قبل أن يشغل منصب مدير التحرير في عام 2007، لينتقل بعدها إلى "العربية.نت" في عام 2009.وفي هذا السياق، أكد سعود أنه سيسعى مع زملائه في قناة "العربية" إلى استمرار الحضور المتوهج لموقع "العربية.نت" الذي يُعدّ واحداً من أهم المواقع الإخبارية الإلكترونية العربية، والأكثر تفاعلاً وتأثيراً.

وأضاف سعود: "يحتاج العمل في موقع إلكتروني يمثل قناة بحجم وانتشار قناة "العربية" إلى بذل الكثير من الجهد والطاقة، ليكون الموقع بمثابة شاشة قناة "العربية" في الفضاء الإلكتروني".



الجدير ذكره أن ولادة موقع "العربية.نت" www.alarabiya.net كانت في 21 فبراير/شباط عام 2004، بعد عملية تخطيط بدأت مع إطلاق قناة "العربية" في مارس/آذار 2003، ليصبح الموقع واجهة القناة على عالم الإنترنت، ووجهة المشاهد للحصول على تفاصيل أكثر للموضوعات والتقارير والصور ومتابعتها.



وفي عام 2009، بدأت عملية تكامل بين شاشة قناة "العربية" والموقع الإلكتروني ما انعكس على الموقع إيجاباً ليتحول إلى موقع متلفز، يعكس ما تقدّمه الشاشة من لقاءات وأخبار وبرامج، مضافاً إليها إمكانيات النشر من حيث التوسع في التفاصيل والخلفيات والصور والفيديوهات. كل ذلك أسفر عن زيادة غير مسبوقة في زيارات الموقع الذي يقدم موضوعاته الخاصة من خلال شبكة مراسلين واسعة حول العالم، والتي تقوم الشاشة بدورها بعرض أهم ما فيها بالإضافة إلى تفاعلات القراء معها.