طلاء أظافر إسلامي جديد لا يبطل الوضوء

أطلقت شركة لإنتاج مستحضرات التجميل منتجا جديدا لطلاء الأظافر يتماشى مع التعاليم الإسلامية، بحسب ما ذكرت بعض التقارير الصحافية يوم الاثنين.فقد نجحت شركة "إنجلوت" لمستحضرات التجميل في إنتاج طلاء أظافر يسمح بمرور المياه من خلاله ليصل إلى الأظافر، وبذلك لا تحتاج السيدة المسلمة لإزالته عند الوضوء لكل صلاة، بحسب ما ورد في موقع "ديكان كرونيكل".وأطلقت الشركة اسم "O2M" على المنتج الجديد، الذي سيعطي كامل الحرية للسيدة المسلمة للتزين بألوان طلاء الأظافر التي ترغب بها، دون أن يحول ذلك دون إتمامها للوضوء وقيامها بالصلوات في مواعيدها.

فالمنتج الجديد مصنوع من مادة الـ"بوليمر" والتي تستخدم في صناعة العدسات اللاصقة للعيون، وهي تسمح بوصول الأوكسجين وبخار الماء إلى الأظافر.



فقد ذهب الكثير من علماء المسلمين إلى اعتبار طلاء الأظافر غير مناسب للمرأة المسلمة، وذلك لأنه يكوِّن حاجزا يمنع وصول المياه إلى الأظافر أثناء الوضوء. لذلك فكثير من السيدات المسلمات الراغبات في التجمل بطلاء الأظافر يلجأن إلى إزالته عند كل صلاة لكي يكون وضوؤهن سليماً.



هذا وقد أنتجت إحدى الشركات الصينية مؤخراً نوعا جديدا من طلاء الأظافر قابل للإزالة بسهولة دون الحاجة إلى استخدام مادة "الأسيتون"، حيث لاقى هذا المنتج إقبالا كبيرا من جانب السيدات في مصر، وبالأخص بعد ما حمل اسم "المانيكير الإسلامي".