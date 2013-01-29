قناة mbc تشترك في لقاء صحافي ودي مع هيلاري كلينتون

شاركت قناة mbc في لقاء صحافي غير رسمي عقدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عصر اليوم الثلاثاء في واشنطن، مع مجموعة منتقاة من وسائل الإعلام العالمية.
ومثلت قناة mbc في هذا اللقاء المذيعة منى أبو سليمان ومجموعة من الطلاب، شاركوا في اللقاء من استوديوهات المجموعة في بيروت مباشرةً عبر الأقمار الصناعية.
شارك في اللقاء، الذي أداره المذيع الأسترالي لييه سايلز، عدة وسائل إعلام عالمية أيضاً منها الـ"بي بي سي" اللندنية، ومحطات من نيجيريا والهند واليابان وكولومبيا.
وكان اللقاء منقولا مباشرةً على موقع "يوتيوب" كما تم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً "تويتر" عبر حسابات و"هاشتاغات" خاصة هي #GlobalTownHall و #AskState و #SecClinton. سيتم عرض اللقاء هذا الأسبوع على محطتي mbc وmbc مصر.
يذكر أن كلينتون أقامت في السابق العديد من هذه اللقاءات الودية، وشكل هذا اللقاء الأخير مناسبة للحديث مع شبان وشابات من أنحاء العالم، قبل نهاية ولايتها في وزارة الخارجية الأمريكية في 1 فبراير/شباط المقبل.
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