أزواج يابانيون يعبّرون عن حبهم لزوجاتهم بحديقة طوكيو

أطلق العشرات من الأزواج اليابانيين العنان لأنفسهم للتعبير عن حبهم لزوجاتهم بصوت عال في حفل أقيم في حديقة في طوكيو ليل الثلاثاء، والتعبير عن المشاعر الدفينة مثل الحب الذي من الأمور غير المألوفة البوح به في اليابان حيث تنتشر قيم الاحتشام والتحفظ.



وتراوحت الصيحات التي أطلقها الأزواج أثناء الحفل الذي يقام سنويا من كلمات بسيطة مثل سأحبك الى الأبد الى عبارات الشكر والامتنان للزوجات عن الوجبات التي يقمن بإعدادها في المنزل.



وقال أحد الأزواج بصوت عال لزوجته آسف أن وزني زاد على مدى السنوات السبع الماضية لكن السبب في ذلك هو أن الوجبات التي تقومين بطهيها لذيذة جدا.



وفكرة الحفل الذي يقام للعام الـ5 على التوالي اقترحها الياباني كيوتاكا يامانا بدعم من متجر محلي للزهور لحث الرجال على إظهار عواطفهم بطريقة أكثر علنية.



وقال يامانا الاقتصاد آخذ في التحسن في اليابان وأرى الكثير من الأزواج اليابانيين ينشطون بشكل أكبر في تعميق علاقاتهم.



وضحكت الزوجات وصفقن خصوصا عندما جثا رجل على ركبتيه ليقدم باقة من الورود الى زوجته.