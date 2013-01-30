مذيعة تصيح وتقفز مباشرة على الهواء لمرور فأر من تحتها



حادث طريف واجهته مذيعة راديو الـ"بي بي سي" أمس، عندما كانت تبث مباشرة على الهواء مقابلة مع ضيف من جمعية خيرية لمكافحة المخدرات، أما بطل الحادث ففأر صغير.

وفي التفاصيل، أن المقدمة شيلا فوغارتي Shelagh Fogarty، البالغة من العمر 47 عاماً والمعروفة بمقابلاتها الشرسة، فوجئت عندما أخبرها ضيفها مايك لينل عن وجود فأر متجول في الاستوديو.

فما كان من المذيعة إلا أن صرخت وهي في بث مباشر على الهواء، "رجاء أوقفوه وأخرجوه من هنا، لا أريد أن أتابع البرنامج رجاء أخرجوا الفأر من هنا". إلا أنها سرعان ما استدركت أنها مباشرة على الهواء، فاعتذرت من المستمعين قائلة:" عذراً لأني أصرخ مباشرة على الهواء، وأقفز عل كرسي، بسبب فأر". وتابعت موضحة أنها لا تستطيع أن تكمل الحلقة، لذا ستكتفي بهذا المقدار حتى الآن.

لكن الفأر الشجاع ظل يتجول في الاستوديو، حتى أنه صعد إلى الطاولة، ما دفع شيلا إلى التهديد بأنها ستقدم استقالتها إذا لامس يدها.

إلى ذلك، لم تكتف المذيعة البريطانية المعروفة عادة بهدوئها بهذا الكم من الذعر، بحسب ما نقلت "الديلي ميل" البريطانية، بل أصرت لاحقاً، على تغيير الاستوديو، لا سيما وأن الفأر لم يستسلم أو ينسحب.

