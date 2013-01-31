مقهى للدمية "باربي" يفتح أبوابه للزوار في تايوان

فتح مقهى للدمية باربي أبوابه في العاصمة التايوانية تايبه وحفلت قائمة المشروبات باللون الوردي وبصور للدمية الأشهر في العالم.

ويمكن لمحبي الدمية باربي تناول الوجبات الخفيفة والحلوى التي تحمل شعار باربي على مناضد ومقاعد زينت بتنورات باربي الوردية وأزيائها المميزة.

وقال هنري تشيو رئيس شركة سينالكو تايوان المحدودة ومالك المقهى كل فتاة صغيرة تملك دمية باربي, أو تحلم بأن يكون لديها باربي, ونحن نريد أن نحول أحلام الصغيرات الى حقيقة وبناء عالم خيالي لهن.

وفتح المتجر أبوابه أمس الأربعاء, بعد سنوات من الإعداد واستثمار أكثر من 50 مليون دولار تايواني 7.1 مليون دولار وهو الأول من نوعه الذي تجيزه شركة ماتل التي تصنع الدمية باربي.

وأثنى رواد المقهى عليه كثيرا وقالت شياو يو وهي ربة منزل تبلغ من العمر 30 عاما أثناء زيارة للمقهى "أشعر أنني دمية باربي في عالم خيالي. أشعر كأني أميرة.. إنه مفعم بالأحلام".

وتكلف وجبة تقدم في الغداء أو العشاء 300 دولار تايواني 10 دولارات ولا تضر من يحرصون على أكل الصحي.

وقالت هي تشيا لينج 28 عاما التي تعمل في التسويق، قائمة المأكولات والمشروبات مصممة لإظهار عدد السعرات الحرارية في كل طبق. حتى يمكن للعاملات من أمثالنا الأكل والشعور بالرشاقة والصحة مثل باربي.

