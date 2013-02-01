سارق يطالب بتوزيع البسكويت على جميع الأطفال في المستشفيات

يبتز سارق مصنع البسكويت الألماني "بالسن"، طالباً منه أن يقدم من منتجاته للأطفال الذين هم في المستشفيات.

وبدأت عملية الابتزاز هذه بسرقة علبة البسكويت المعدنية المذهبة التي تزن 20 كيلوغراماً، والتي كانت معلقة على علو خمسة أمتار منذ 100 عام على مدخل مقر "بالسن" في مدينة هانوفر شمال ألمانيا.



وتم تبني عملية السرقة هذه بعد بضعة أيام في رسالة وجهت إلى الشركة وصحيفة محلية، وفق ما أفادت الشرطة. وطالب صاحب الرسالة المصنع بتقديم البسكويت لجميع الأولاد في مستشفيات الأطفال في هانوفر.



وجاء في هذه الرسالة المكتوبة بكلمات قصت من الصحف أن على "بالسن" أن تقدم "البسكويت بالحليب الكامل، وليس ذلك المغطى بالشوكولاتة السوداء".



وتأخذ الشرطة هذا الابتزاز على محمل الجد، وهي قد فتحت تحقيقاً بهذا الشأن. أما مدير شركة "بالسن"، فهو أكد أنه يصر على استعادة شعاره المذهب. وقال ورنر بالسن "لن يبتزنا أحد".

