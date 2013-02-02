فصل 60 طالباً من جامعة "هارفرد" بسبب عملية غش واسعة

فصل نحو 60 طالباً بصورة مؤقتة من جامعة "هارفرد" الأمريكية إثر مشاركتهم في عملية غش في الامتحانات واسعة النطاق تم الكشف عنها في أغسطس/آب الماضي، في حين علق الحكم الصادر في حق 30 طالباً آخرين غشوا أيضاً في الامتحانات، بحسب ما أعلنت إدارة الجامعة أمس الجمعة.

وبصورة إجمالية، اتهم 125 طالباً بالمشاركة في عملية الغش، من خلال تناقل أجوبة أحد الامتحانات النهائية أو نقلها.

وكشف مايكل سميث، عميد كلية الفنون والعلوم التابعة للجامعة الأمريكية المرموقة في رسالة إلكترونية أنه "تم فصل نصف الطلاب تقريباً بصورة مؤقتة، في حين علق الحكم الصادر في حق البعض الآخر ولم يتخذ أي إجراء تأديبي في حق آخرين". واعتبر عميد الكلية أن الجامعة لم تشهد في تاريخها مثيلاً لعملية الغش الواسعة هذه.

يذكر في هذا السياق أن جامعة "هارفرد" التي تقع بالقرب من مدينة بوسطن (ولاية ماساتشوستس شمال شرق الولايات المتحد) من أغلى الجامعات في العالم، وقد تصل أقساطها إلى 63 ألف دولار في السنة الواحدة.