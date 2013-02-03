تعليقات ساخرة تلاحق أقصر جندي إسرائيلي

أثارت صورة لجندي إسرائيلي خلال تدريب عسكري، مئات النكات الساخرة على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وأصبحت صورة الجندي الذي لا يتعدى طوله مترا ونصفا، مدار تعليقات وحديث المواقع الإخبارية الفلسطينية.



وقال موقع فلسطيني "متوفر حالياً حجم جديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بحجم إطار ونصف، سهل الاختطاف ويحفظ في مكان بارد، ويستهلك كمية قليلة من الطعام".



واستهوت الصورة آلاف المعلقين على صفحات الفيسبوك، وبدأوا بالتعليق الساخر على الصورة، ووصف الجندي الإسرائيلي بالأوصاف المضحكة.



وخالف شاب يلقب نفسه بـ"عائد فلسطين" ما يحصل، مبينا أن تلك السخرية ليست من أخلاق المسلمين. وقال: "لا يجب أن نسخر من خلق الله، وإذا سخر أحد من صنع الإنسان، فإن الأخير يغضب، فما بالنا بصنع الله عز وجل".



وأضاف عائد فلسطين "نحن نعاديهم لما يحملون في رؤوسهم من أفكار معادية للإسلام، وليس بسبب لون أو شكل أو عرق".



وقال آخر "لا تستهينوا بالأقزام، واحذروا ممن اقترب من الأرض، فهم أكثر الناس إجراماً. وأنا أعرف شباب كتير قصار والله لا يوقع أحد تحت أيديهم".