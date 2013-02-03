فتاة تعثر على والديها عبر الفيسبوك

استطاعت فتاة تدعى "جينيسا سيمونز" أن تعثر على والديها الأصليين "البيلوجيين" بعد أن استخدمت قوة شبكة التوصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" في نشر صورة لها مع بعض المعلومات التي تعرفها مكتوبة بخط اليد لكي يتعرف عليها والديها بعد ذلك.



وكانت قد نشرت هذه الصورة في تاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد يومين فقط وصلت والدتها إليها، وتحتوي الصورة على معلومات بسيطة تعرفها سيمونز، مثل تاريخ ميلادها، ومكان الولادة، وتاريخ ميلاد الوالدين، مع معلومات للاتصال بها، وورقة صغيرة أخرى كُتب عليها رجاء للإعجاب بالصورة ومشاركتها.



واستطاعت هذه الصورة أن تنال إعجاب وتعاطف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصلت على أكثر من 15 ألف إعجاب، وأكثر من 160 ألف مشاركة لها.



وقد أعلنت سيمونز قبل أيام عبر صفحتها على فيسبوك أنها وجدت والدتها، كما أعلنت في وقتٍ لاحق أنها وجدت معلومات للتواصل مع والدها البيولوجي كذلك.



وكانت سيمونز قد بدأت البحث عن والديها عندما كانت في الثمانية عشرة من عمرها، ولكن كان عليها الانتظار لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم الأوراق الرسمية للدولة. لذلك قررت أن تجرب حظها باستخدام شعبية فيسبوك بعد أن شاهدت النجاح الذي حققته قصة مشابهة لأطفال كانوا يرغبون باقتناء كلب صغير، حيث وضع والدهم شرطاً وهو الحصول على مليون إعجاب لصورتهم قبل أن يجلب لهم الكلب، وقد نجحوا في هذا.



يُشار إلى أن هناك العديد من الصفحات على موقع فيسبوك موجّهة لأولئك الذين يبحثون عن أهلهم الحقيقيين. وقد نشرت سيمونز على حسابها مؤخراً بأنها تأمل أن يستخدم الآخرون الشبكات الاجتماعية لإعادة التواصل مع أحبائهم، وتوجّهت بالشكر لكل من شارك صورتها وساعدها على تحقيق هدفها.

