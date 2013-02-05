إطلاق أول وكالة إخبارية خاصة مرخصة في السعودية

تم مؤخراً إطلاق خدمات أول وكالة أنباء خاصة مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية أطلق عليها اسم وكالة "بث".



واعتبر مدير عام الوكالة ورئيس تحريرها عبدالله العميرة أن انطلاق "بث" يمثل تطبيقا لتوجهات الإعلام السعودي في منهجه الجديد، وهو الانفتاح ومنح المزيد من حرية الأداء الصحفي، بما يتناسب مع ثورة الإعلام الجدي، حسب قوله.



وأوضح العميرة أن وكالة "بث" ستنقل أحداث وأخبار العالم، مع التركيز على أحداث السعودية والخليج والعالم العربي، مشيراً إلى وجود شبكة مراسلين لـ"بث" منتشرين في عواصم العالم.



وقال: "رسالتنا ستركز على نقل المعلومة أو الخبر "كما هو" إلى العالم المتعطش لمعرفة حقيقة الحدث وما يجري، وما وراء الخبر".



وأكد العميرة أن وكالة "بث" ستحاول أن تكون عونا لوسائل الإعلام عبر تقديم أفكار جديدة في المضمون والشكل، مضيفاً: "نحن في "بث" نعتبر مطبخا كبيرا لكل وسيلة إعلام يمكنها أن تثق فينا. ولن نكتفي بإرسال ما نبتكره ونصنعه، بل بإمكاننا أن نصنع ما يتم طلبه منا وبشكل حصري".